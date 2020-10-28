Муляж взрывного устройства нашли на железной дороге в Минской области

Фото: facebook.com/mvdgovby

Муляж взрывного устройства обнаружили на железной дороге в Минской области Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики в среду, 28 октября.

Отмечается, что муляж нашли под Смолевичами. Как пояснили в пресс-службе ведомства, утром 28 октября два сообщения об опасной находке поступили в местный РОВД. В частности, рабочие на железной дороге обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Затем примерно в том же месте возле рельсов нашли два светящихся ящика с лампочками и проводами.

Выяснилось, что обнаруженные коробки являются муляжами взрывных устройств, внутри них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ не нашли. В Telegram-канале МВД добавили, что по обоим фактам милиция проводит проверку.

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