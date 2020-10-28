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Минтруд может пересмотреть критерии оценки бедности
Фото: АГН «Москва»

Минтруд может пересмотреть критерии оценки бедности

Евгения Звощик

Общество

Прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты РФ планирует пересмотреть критерии ее оценки. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов в среду, 28 октября, во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели, — пояснил Пудов.

По его словам, вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума будет решаться с помощью законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ, передает ТАСС.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что почти 20 миллионов человек или 13,5 процента населения России относятся к категории бедных.

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