Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
TikTok ограничит публикации с преждевременными заявлениями о результатах выборов в США
Фото: pixabay.com

TikTok ограничит публикации с преждевременными заявлениями о результатах выборов в США

Евгения Звощик

В мире

Сервис TikTok сообщил, что будет ограничивать распространение публикаций в соцсети с преждевременными заявлениями о победе на президентских выборах в США. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 28 октября.

Отмечается, что это будет касаться информации, которую еще не подтвердило агентство Associated Press.

— В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента, — уточняется в сообщении сервиса.

Помимо этого, приложение планирует информировать своих пользователей о других ложных утверждениях, связанных с голосованием на выборах.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте также: Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа и оставили загадочное послание

президентские выборы в СШАСШАTikTok
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте