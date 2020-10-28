TikTok ограничит публикации с преждевременными заявлениями о результатах выборов в США

Фото: pixabay.com

Сервис TikTok сообщил, что будет ограничивать распространение публикаций в соцсети с преждевременными заявлениями о победе на президентских выборах в США. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 28 октября.

Отмечается, что это будет касаться информации, которую еще не подтвердило агентство Associated Press.

— В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента, — уточняется в сообщении сервиса.

Помимо этого, приложение планирует информировать своих пользователей о других ложных утверждениях, связанных с голосованием на выборах.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте также: Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа и оставили загадочное послание