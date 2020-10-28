Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа и оставили загадочное послание
Сайт действующего лидера США Дональда Трампа оказался взломан неизвестными. Об этом пресс-секретарь избирательной кампании главы Белого дома Тим Мертау сообщил в социальных сетях.
По словам сторонника главы Белого дома, инцидент произошел во вторник вечером, 27 октября, ровно за неделю до официальной даты президентских выборов в Америке.
— Сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки, — написал Мертау в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что вскоре доступ к веб-странице удалось восстановить.
До устранения неполадок пользователи видели на сайте сообщение о том, что он взломан хакерами, которые вдобавок оставили загадочное послание.
— Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам, — утверждали киберпреступники.
Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc— Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020
Они заявили, что в их руках оказались секретные данные, указывающие на сговор Трампа с иностранными государствами и на причастность властей США к «возникновению коронавируса».
В свою очередь Тим Мертау опроверг доводы неизвестных о том, что им якобы удалось получить доступ к конфиденциальной информации.
Напомним также, что выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.
Читайте также: Трамп прокомментировал предположение о причастности РФ к скандалу вокруг сына Байдена