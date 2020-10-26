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Трамп прокомментировал предположение о причастности РФ к скандалу вокруг сына Байдена
Фото: facebook.com / The White House

Трамп прокомментировал предположение о причастности РФ к скандалу вокруг сына Байдена

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп посчитал невероятным предположение о причастности России к скандалу вокруг электронных писем сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера. Такое мнение глава Белого дома выразил в понедельник, 26 октября, во время митинга в Пенсильвании.

— Кто-то верит здесь, что это была Россия? Знаете, кто еще больше вас не верит в то, что это была Россия? «Фейк ньюз», но они пишут об этом, — передает слова Трампа РИА Новости.

Ранее газета New York Post опубликовала несколько материалов о сыне Джо Байдена Хантере, которые якобы подтверждали коррумпированность Байдена. Также, по мнению Трампа, именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.

Позже глава комитета по разведке Адам Шифф заявлял, что публикация материалов о Джо Байдене и его сыне является попыткой российских властей вести «кампанию по дезинформации». Спустя некоторое время глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет никакого отношения к России.

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Джо БайденДональд ТрампРоссия
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