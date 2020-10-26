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Трамп высмеял Байдена, назвавшего его Джорджем в интервью
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп высмеял Байдена, назвавшего его Джорджем в интервью

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп подверг критике своего соперника на предстоящих президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена, который ранее в интервью по ошибке назвал его Джорджем. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя, — отметил Трамп.

Он пояснил своим подписчикам, что Байдену даже понадобилась помощь ведущего для того, чтобы продолжить интервью. Кроме того, Трамп обратил внимание на то, что ряд СМИ «умышленно не освещают ошибки». его соперника.

Стоит отметить, что некоторые новостные издания считают, что Байден перепутал Трампа с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, который занимал этот пост с 2001 по 2009 год.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

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