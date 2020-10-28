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Развязки с Боровским и Киевским шоссе появятся в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Развязки с Боровским и Киевским шоссе появятся в Москве

Вероника Кузьминова

Город
Проектируемого проезда № 6662Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовал проект основного хода дороги Солнцево — Бутово — Видное от Боровского до Киевского шоссе. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов.

Участок дороги затронет район Ново-Переделкино и поселение Московское и Внуковское. Между двумя шоссе проложат трамвайные пути. Также на планируемом участке возведут эстакаду.

— В ходе работ возведут два подземных пешеходных перехода: один предполагается в районе Новоорловской улицы, а второй — под будущей магистралью в районе Проектируемого проезда № 6662, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

На будущую дорогу появится съезд с Боровского шоссе и с магистрали на шоссе по направлению в центр. С проектируемой трассы также можно будет съехать на Киевское шоссе. Еще один проезд обустроят между Минское шоссе — Внуковское шоссе — Боровское шоссе.

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дорогаКиевское шоссеМоскомэкспертиза
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