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Рекордное число смертей от COVID зафиксировали в Боснии и Герцеговине
Фото: pixabay.com

Рекордное число смертей от COVID зафиксировали в Боснии и Герцеговине

Евгения Звощик

В мире

Максимальное суточное число скончавшихся пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус зафиксировали в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщили власти страны в среду, 28 октября.

Отмечается, что за последние 24 часа умерли 36 больных. Кроме того, за минувшие сутки выявили 1586 больных коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 44 737 человек.

Ранее власти страны ввели обязательное ношение защитных масок в помещениях и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19, передает РИА Новости.

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