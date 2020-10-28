Бывшего главу нижегородской администрации Олега Кондрашова задержали в США

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Бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова задержали в США. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Кондрашова объявили в международный розыск два года назад. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

— По имеющейся информации, Олега Кондрашова задержали первого сентября на территории США за нарушение миграционного законодательства, — цитирует Иванова Интерфакс.

Генпрокуратурой, по его словам, «неоднократно направлялись» материалы в США для решения вопроса о депортации Кондрашова на территорию России.

Уточним, что Олег Кондрашов занимал пост нижегородского гсити-менеджера с 2010 по 2015 года. В это же время мэром города был Олег Сорокин. В 2019 году его приговорили к 10 лет колонии строгого режима за участие в похищении человека и получение взятки.

Во вторник, 28 октября, новым мэром Нижнего Новгорода был избран Юрий Шалабаев. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов городской думы из 31.

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