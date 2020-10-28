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Свидетель назвал число женщин, которых видел возле историка Соколова
Фото: youtube.com / Dmitry Puchkov

Свидетель назвал число женщин, которых видел возле историка Соколова

Юлия Захарова

Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов пользовался популярностью у женщин. Об этом рассказал его приятель Константин Ерунов в ходе судебного заседания.

По его словам, мужчина обладал харизмой, что привлекало к нему различных интересных людей. Соколов общался с артистами, учеными, художниками, танцорами и другими деятелями науки и искусства. При этом со многими женщинами историк был знаком по группе реконструкции.

— Ни к каким интимным и прочим вещам это не привело, и этого не могло быть. Пускай будет 200 девушек, которых я видел около него, включая реконструкторов, — отметил свидетель.

Он добавил, что лично знал двух официальных жен Соколова, а с Анастасией Ещенко встречался лишь накануне убийства. Ерунов пояснил, что девушка держалась в стороне и не уделяла особенного внимания гостям, сообщает ИА REGNUM.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

Читайте также: «Я был готов к смерти»: Соколов рассказал о своем состоянии после убийства аспирантки

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