Завершился шестой конкурс детских СМИ «Волшебное слово»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ежегодный всероссийский конкурс детских СМИ «Волшебное слово» проводится Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям уже шестой раз. Он призван не просто назвать лучшие детские газеты и журналы, но обозначить направление развития, уровень подачи контента в детской прессе, поддержать молодые издания, способствовать продвижению новых брендов, содействовать популяризации чтения среди детей и подростков.

В конкурсе участвуют как весьма заслуженные, известные нескольким поколениям детей газеты и журналы, так и совсем молодые, но уже успевшие завоевать сердца своих юных читателей издания.

В этом году на участие в конкурсе было подано 140 заявок от детских изданий из 33 российских регионов, а также из Белоруссии. Такое большое количество участников стало рекордным за всю историю «Волшебного слова».

Итоги конкурса «Волшебное слово — 2020» подведены, жюри определило победителей в девяти основных номинациях: «Лучшее издание для самых маленьких», «Лучший журнал для младших школьников», «Лучшая газета для младших школьников», «Лучший журнал для среднего школьного возраста», «Лучшая газета для среднего школьного возраста», «Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов», «Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов», «Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях)», «Лучшее тематическое издание».

Кроме этого, жюри конкурса, желая отметить сильные стороны отдельных изданий, голосованием определило победителей в девяти специальных номинациях («Лучшее литературное издание», «Лучшее художественное решение», «Лучший дизайн» и другие), а также в трех специальных номинациях event-направления.

Итоги конкурса будут оглашены на Фестивале детской прессы, который пройдет 29 октября в пресс-центре редакции газеты «Вечерняя Москва» в режиме офлайн-онлайн и на организованной в Перми выставке детских изданий «Волшебное слово». Церемония награждения победителей будет проходить параллельно на двух площадках с возможностью общения московской и пермской аудиторий в формате онлайн.

Программой фестиваля предусмотрена насыщенная деловая часть, в ходе которой перед участниками выступят: Екатерина Часовская, заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи РФ; Светлана Дзюбинская, заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Наталия Ханова, главный редактор краевой школьной газеты «Перемена Пермь»; Екатерина Вереинова, заместитель главного редактора издания «Добрая дорога детства»; Елена Шитикова, главный редактор издательства «Планета»; Вера Кулигина, автор и руководитель студии «Чудо Радио».

В рамках деловой программы состоится дискуссия о детском чтении, о настоящем и будущем детских СМИ, о проблемах, стоящих перед издателями детских журналов и газет, и о том, как можно и нужно эти проблемы решать.

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