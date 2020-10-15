О чем говорят на XVIII Московском фестивале прессы

Студенты столичных вузов Александр Зайцев и Мария Чеботарева на фестивале прессы, который проходил на Поклонной горе / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

15–17 октября в онлайн-формате проходит XVIII Московский фестиваль прессы. Мероприятие проводится на площадке «Вечерней Москвы». В рамках онлайн-фестиваля организована обширная деловая программа по основным направлениям развития медиарынка и издательского бизнеса. Гости обсуждают, как адаптироваться к новой реальности и превратить вызовы в возможности для развития. «ВМ» публикует резюме круглого стола «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях», где спикеры говорили о том, как строилась работа изданий в период пандемии COVID-19.

Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»:

«Вечерняя Москва», как и многие другие СМИ, работает в удаленном режиме.

— Ситуация с коронавирусом заставила нас задуматься о том, как меняется интерес аудитории. Основная цель любого СМИ — это информирование населения, развлечение, донесение контента до аудитории. И под влиянием сложившейся ситуации мы ясно увидели, что люди захотели чего-то другого — запросы публики сильно изменились. Само состояние общества потребовало от нас другого контента. Поэтому весной мы проанализировали запросы аудитории и поменяли формат под них. Мы поняли, что развлекательная составляющая уже не так интересна читателям. Звезды эстрады и кино, шаблонные интервью «о творческих планах» уже никого не интересуют — люди хотят искренности, глубины, размышлений, анализа изменений, происходящих в обществе. За полгода мы ввели новые рубрики. «Зеркало для героя» — серия острых и откровенных бесед на самые актуальные темы современности. «Вещь на память» — поколенческая культовая рубрика о том, что мы берем из прошлого в будущее. «Честное слово» — персональная рубрика Натальи Покровской и ее сына Глеба, откровенный разговор на самые актуальные темы представителей двух разных поколений. «Надо понимать» — политическая рубрика, обзор самых острых процессов, происходящих в мире. Все эти рубрики новые, введены во время пандемии как ответ на обостренное желание читателей видеть новый контент.

Председатель СЖМ и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев:

— Я рад, что удалось провести Фестиваль прессы — наше ежегодное мероприятие, которое сейчас перешло в онлайн-формат. Сейчас всем особенно важно почувствовать, что жизнь продолжается и работа не прекратилась. Сегодня печатная пресса нужна старшему поколению, которое должно понимать и осознавать, что происходит в мире. Поэтому игнорировать важность газет нельзя.

Что касается интернета, наше издание показало рост аудитории на 40 процентов. Мы понимаем, что публика ушла в интернет, но забыть о традиционных способах донесения информации невозможно. Отдельно хотелось бы отметить мужество наших журналистов, которые продолжают работать «в поле». Благодаря им мы можем получать актуальную и честную информацию, на них и на нас лежит ответственность за информирование населения. Этих людей нужно беречь и стараться обеспечить их безопасность насколько это возможно.

Директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак:

— Жизнь продолжается, и мы обязаны продолжать освещать все, что происходит в стране и за рубежом. Честность и историческая правда востребованы всегда. Конечно, вирус нанес колоссальный удар по СМИ — печатная пресса потеряла 59 процентов рекламы, телевидение — около 30. Не потеряли только онлайн-издания. Сегодня всем очень важно понять и разработать стратегию того, как мы будем действовать в сложившихся условиях, своевременно принимать решения и искать новые выходы. Когда закрылись киоски, мы задействовали службы доставки, которые работали в столице. Все конференции были перенесены в онлайн-режим. Но потери все равно велики. Должен заметить, что сейчас начался небольшой подъем — в некоторой степени это связано с тем, что жизнь мало-помалу возвращается в обычное русло.

Мы провели два больших круглых стола совместно с нашими немецкими коллегами. Зарубежные СМИ стараются развивать параллельные виды бизнеса — собственные службы доставки, туристические проекты. Люди ищут и находят пути выхода из этой ситуации, и в этом деле очень важно иметь возможность обмениваться опытом.

Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты»:

— Я считаю цифровизацию не прогрессом, а регрессом, если говорить не только об информационных изданиях. Наше издание — культурологическое, оно живет по своим законам. Период мирового локдауна еще раз подтвердил мне, что постоянный онлайн — это тяжелая история. Вспоминаю свое чтение романа «Возможность острова», где люди клонировались прямо у монитора — раньше это казалось сказкой, но современная реальность дает повод задуматься об этом с другой точки зрения. Хочется поблагодарить город за возможность представителям СМИ все же работать не на удаленке, потому что иначе мы бы понесли совершенно катастрофические потери. Наш опыт специфический, потому что выяснилось, что наша аудитория всегда жила в некоем режиме самоизоляции.

Из моих личных наблюдений за медийной ситуацией: к счастью, не все перешло в онлайн. Многие читатели не могут до сих пор ориентироваться в Сети и отличать фейковые новости. Именно в этот момент, когда информирование людей о реальной ситуации стало критически важным, роль официальных СМИ чрезвычайно велика. Мы на страницах своего издания довольно много давали слово ученым, вирусологам, врачам, потому что мы все должны реально видеть облик нашего будущего.

Алексей Полухин, заместитель главного редактора «Новой газеты»:

— Как и все, мы столкнулись с тем, что во время первой волны коронавируса был всплеск ажиотажа вокруг темы эпидемии. Также всеми СМИ активно освещалась работа врачей, которые спасали нас, иногда ценой своей жизни. Мы выпустили три спецвыпуска на эти темы. После взрыва интереса к этой теме ажиотаж спал. Мы считаем, что критически важно продолжать освещать тему ежедневной работы медицинского персонала. Для нас нет разделения на первую и вторую волну коронавируса — люди, которые работают в больницах, все так же сталкиваются с инфекцией каждый день и продолжают совершать свой подвиг. Первая и вторая волна ничем не отличаются для этой социальной категории — работников больниц и скорых, — которую мы должны поддерживать. У аудитории уже есть психологическая усталость от новостей о COVID-19: мы прекрасно видим, что, несмотря на то, что цифры по заболеваемости такие же, как были весной, люди не готовы 24 часа в сутки думать об этом. Но это не значит, что СМИ со своей стороны должны игнорировать пандемию. Если раньше слово «ковид» в заголовке гарантированно давало трафик, то сейчас оно работает, скорее, наоборот, но наша социальная миссия, связанная с поддержкой врачей и поддержкой в обществе понимания того, что мы вместе должны бороться с эпидемией, важнее, чем локальная задача поддержания трафика.

Татьяна Соловьева, начальник отдела общественных связей «Российской газеты»:

— «Российская газета» давно перестала быть только публикатором официальных документов, хотя эта функция и сохранилась за нами. Тема коронавируса не обошла нас стороной — из важных проектов на эту тему у нас есть рубрика «Социальный банк вопросов». Это большой раздел на нашем сайте, где собрана актуальная информация о COVID-19. Кроме того, там читатели могут задать вопросы по этой теме и получить ответы от официальных представителей ответственных ведомств.

В течение трех дней на #PressFestOnline идут паблик-токи, встречи с писателями, образовательные квесты, а также воркшопы и мастер-классы. В рамках фестиваля зрители узнают об интересных акциях книжных магазинов и получают информацию о льготной подписке на периодические издания.

Более подробно с программой #PressFestOnline можно ознакомиться на сайтах pressfest.ru, vm.ru и на страницах мероприятия в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Там же доступна трансляция фестиваля, ее можно будет увидеть и в Яндекс. Эфире.

Соорганизаторами мероприятия выступают Союз журналистов Москвы и Союз предприятий печатной индустрии при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

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