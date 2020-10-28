Трассу от Яковлева до Варшавского шоссе начали строить в ТиНАО

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

деревня Яковлево, Москва Карта всех событий

Строительство дороги, которая соединит деревню Яковлево с Варшавским шоссе, началось в Москве. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ее планируют соединить с другой трассой: Калужское шоссе — деревня Яковлево. Такое решение поможет наладить транспортное сообщение между Остафьевом и Троицком.

— Дорога станет заключительным звеном масштабного проекта, реализуемого стройкомплексом города Москвы в рамках развития транспортной инфраструктуры ТиНАО, — магистрали, соединяющей трассу М3 «Украина» и Варшавское шоссе. Сейчас выполняется подготовка территории к строительству, производится монтаж инженерных сооружений, — приводятся слова Жидкина на официальном сайте мэра Москвы.

Дорогу сделают четырехполосной. Разрешенная скорость составит 70 километров в час. В рамках строительства реконструируют часть Варшавского шоссе. Также возведут мост через реку Десну, путепровод и эстакаду.

Движение по дороге планируют пустить в 2023 году. Это поможет соединить между собой Троицк, Ватутинки, Щербинку, Остафьево и Первомайский.

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