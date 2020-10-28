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Прилетевших из-за рубежа москвичей оштрафовали на 1,8 миллиона из-за COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Прилетевших из-за рубежа москвичей оштрафовали на 1,8 миллиона из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Москвичи, прилетевшие из-за границы, получили штрафы на общую сумму 1,8 миллиона рублей за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что контролируют прибывших из других стран граждан.

— В настоящее время управлением составлено на граждан, не выполняющих указанные требования, 1668 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, — говорится на сайте столичного управления.

Там добавили, что по административным протоколам суды приняли 136 решений.

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