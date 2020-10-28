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Столичный суд продлил арест автору «Омбудсмена полиции» Воронцову 
Фото: youtube.com/Левый Фронт

Столичный суд продлил арест автору «Омбудсмена полиции» Воронцову 

Вероника Кузьминова

Происшествия

Люблинский суд столицы продлил арест автору проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову до 21 января 2021 года. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Самухов.

По словам защиты, суд продлил арест, несмотря на «все доводы и возражения».

Предварительное заседание по его делу продолжится 11 ноября, — цитирует Самухова ТАСС.

Напомним, Воронцов обвиняется в целом ряде преступлений, среди которых вымогательство в крупном размере и оскорбление представителя власти. По данным следствия, в 2017 году Воронцов вымогал 300 000 рублей у экс-сотрудника московской полиции за нераспространение интимных кадров. Когда Воронцов не получил деньги, он опубликовал фотографии в своем сообществе в соцсети. Подобные действия, как сообщили в СК, обвиняемый совершал в 2018 и 2020 годах. Кроме того, в своем сообществе Воронцов распространил оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел.

продлен срок арестаЛюблиносуд
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