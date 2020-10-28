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Британские ученые назвали скрытый симптом рака яичников
Фото: pixabay.com/Tumisu

Британские ученые назвали скрытый симптом рака яичников

Юлия Захарова

Здоровье

Безобидный симптом может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом предупредили ученые из клиники Майо в Великобритании.

По их данным, многие люди относятся несерьезно к появлению вздутия живота, списывая его на результат нарушения режима питания. Однако наличие опухоли живота или его твердость являются потенциальными симптомами рака яичников.

Тяжесть объясняется скоплением жидкости в брюшной полости, которое называют асцитом. Он образуется при распространении раковых клеток в животе. Они могут образовывать доброкачественные опухоли, не распространяющиеся на остальное тело.

Согласно результатам опроса, примерно треть женщин принимала решение посетить врача при вздутии живота, остальные респондентки меняли свое питание. При этом свыше половины женщин не догадывались, что данный симптом является признаком рака яичников, сообщает Express.

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