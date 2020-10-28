СК займется расследованием дела певицы Нины Шильниковой

Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело о мошенничестве в отношении заслуженной артистки РСФСР, певицы Нины Шильниковой планируют передать в территориальное подразделение столичного следственного управления. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Москве.

Там уточнили, что ранее появилась следующая информация в отношении певицы: представившись сотрудником госучреждения, неизвестный вошел в доверие к Шильниковой, после чего вместе с соучастниками заполучил порядка трех миллионов рублей, принадлежавших артистке.

— По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится на сайте ведомства.

Там добавили, что следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что звонившие Шильниковой заявили ей о необходимости поменять пенсионную книжку, и сообщили, что к ней домой скоро приедет курьер. Приехавший молодой человек сказал, что он должен поменять старые деньги на новые. После этого «курьер» забрал 1,5 миллиона рублей, 14 тысяч долларов и 5 тысяч евро, принадлежащих женщине, и уехал.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Шильникова — заслуженная артистка РСФСР и певица сопрано. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. С 1993 года начала преподавать как профессор академии имени Гнесиных.

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