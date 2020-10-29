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Ученые выяснили, что сахар вызывает воспаление кишечника
Фото: pexels.com/pixabay.com

Ученые выяснили, что сахар вызывает воспаление кишечника

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из США установили, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микрофлоры кишечника. Они отметили, что рацион питания с калорийной пищей и большим количеством сахара увеличивает риск воспалительных заболеваний кишечника.

Уточняется, что в мире от воспалительных заболеваний кишечника страдают около 3,5 миллиона человек. Среди таких заболеваний находятся язвенный колит и болезнь Крона, их симптомами являются диарея и боли в животе.

Биологи медицинского центра Техасского университета провели лабораторные исследования на мышах. Они установили, что грызуны, которые употребляли много сахара, стали более восприимчивы к индуцированному воспалению толстой кишки, сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Ранее онколог рассказала о вреде молока и кефира. Она отметила, что употребление таких продуктов противопоказано людям с лактазной недостаточностью. Последствием этого могут быть расстройство кишечника, вздутие, диарея и несварение.

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