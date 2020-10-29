Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мира
При выборе модели машины для лидеров государств учитываются престиж, уровень защиты, степень комфорта и возможность многолетней надежной эксплуатации. Рейтинг таких транспортных средств составил журнал «Слово и дело».
— Когда выбирают автомобиль для первого лица государства, во главу угла всегда ставят безопасность, а не престиж. Также очень важна способность выбраться из бронированного автомобиля в случае чего, так как это настоящая капсула. Поэтому в таких автомобилях либо «отстреливаются» стекла, либо петли или замки дверей, — отметил автомобильный эксперт Максим Кадаков.
Так, на первое место попал автомобиль канцлера ФРГ Audi A8. Отмечается, что Ангеля Меркель пользуется этим бронированным лимузином не только в своей стране, но и в зарубежных поездках.
Второй в списке значится машина бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Toyota Century. Этот японский автопроизводитель имеет большой опыт создания автомобилей для высших государственных деятелей.
Транспортное средство Владимира Путина оказалось на третьем месте. Специально для российского лидера было создано семейство Aurus. Лимузин Aurus Senat является российской разработкой, он оснащен 8-цилиндровым мотором, который развивает 598 лошадиных сил, и 40-сильным электромотором.
Далее в рейтинге идет автомобиль Дональда Трампа. Он был создан на базе грузовика, но экстерьером соответствует облику лимузина. Cadillac One бронирован, он имеет средства связи с Пентагоном, системы шифрования радиосигнала и способен противостроять химической атаке.
Пятым оказался Maybach 62. На нем передвигаются король Таиланда и лидеры Казахстана, Белоруссии, Малайзии и Азербайджана. Внешне облеченный в броню лимузин неотличим от гражданских версий, но он на 406 килограммов тяжелее.
Китайского главу возит изделие автомобильной промышленности КНР. Машина FAW Hong Qi HQE весит 4,5 тонны и имеет двигатель в 400 лошадиных сил.
Автомобиль английской королевы расположился на седьмом месте. Она передвигается на Bentley Arnage Red Label. Также в автопарке Елизаветы II есть и Rolls-Royce.
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