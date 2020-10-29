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Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мира
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мира

Юлия Курганова

Общество

При выборе модели машины для лидеров государств учитываются престиж, уровень защиты, степень комфорта и возможность многолетней надежной эксплуатации. Рейтинг таких транспортных средств составил журнал «Слово и дело».

— Когда выбирают автомобиль для первого лица государства, во главу угла всегда ставят безопасность, а не престиж. Также очень важна способность выбраться из бронированного автомобиля в случае чего, так как это настоящая капсула. Поэтому в таких автомобилях либо «отстреливаются» стекла, либо петли или замки дверей, — отметил автомобильный эксперт Максим Кадаков.

Так, на первое место попал автомобиль канцлера ФРГ Audi A8. Отмечается, что Ангеля Меркель пользуется этим бронированным лимузином не только в своей стране, но и в зарубежных поездках.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Второй в списке значится машина бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Toyota Century. Этот японский автопроизводитель имеет большой опыт создания автомобилей для высших государственных деятелей.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Транспортное средство Владимира Путина оказалось на третьем месте. Специально для российского лидера было создано семейство Aurus. Лимузин Aurus Senat является российской разработкой, он оснащен 8-цилиндровым мотором, который развивает 598 лошадиных сил, и 40-сильным электромотором.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Далее в рейтинге идет автомобиль Дональда Трампа. Он был создан на базе грузовика, но экстерьером соответствует облику лимузина. Cadillac One бронирован, он имеет средства связи с Пентагоном, системы шифрования радиосигнала и способен противостроять химической атаке.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Пятым оказался Maybach 62. На нем передвигаются король Таиланда и лидеры Казахстана, Белоруссии, Малайзии и Азербайджана. Внешне облеченный в броню лимузин неотличим от гражданских версий, но он на 406 килограммов тяжелее.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Китайского главу возит изделие автомобильной промышленности КНР. Машина FAW Hong Qi HQE весит 4,5 тонны и имеет двигатель в 400 лошадиных сил.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

Автомобиль английской королевы расположился на седьмом месте. Она передвигается на Bentley Arnage Red Label. Также в автопарке Елизаветы II есть и Rolls-Royce.

Опубликован рейтинг автомобилей глав государств мираФото: pixabay.com

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