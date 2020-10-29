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«Какая красатуля!»: Арзамасова опубликовала фото в облегающем топе
Лиза Арзамасова предстала в летнем наряде / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Какая красатуля!»: Арзамасова опубликовала фото в облегающем топе

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото в новом женственном образе. Она предстала перед подписчиками в облегающем белом топе и пышной яркой юбке.

Артистка в посте порассуждала о громкости и тишине. Она отметила, что сама говорит очень тихо и не любит шумных компаний, хотя радость всегда выражает громко.

— Любую информацию я воспринимаю на низких децибелах. Да и сама почти шепчу в быту, — написала Арзамасова.

Многие поклонники актрисы отметили, что тоже предпочитают тишину. Оставил комментарий и возлюбленный звезды Илья Авербух, который написал, что согласен с избранницей в этом вопросе.

Также фанаты высказались, что на фото Арзамасова настоящая красотка, ей очень идет данный летний образ.

«Наша красавица!»; «Какая красатуля!»; «Солнышко»; «Просто королева красоты», — отметили поклонники.

Ранее Арзамасова примерила образ брюнетки с челкой. В таком виде она предстала перед поклонниками на снимке на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также: «Влюблена как кошка»: Арзамасова впервые рассказала о жизни с Авербухом

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