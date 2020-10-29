Стало известно, сколько компаний запрашивают данные о соискателе с прежней работы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты провели опрос, по итогам которого выяснили, как часто кампании запрашивают информацию о кандидате с его прежнего места работы. Опрос провел сервис «Работа.ру», передает RT.

Так, 61 процент работодателей, участвовавших в опросе, заявили, что запрашивают информацию о соискателе с предыдущей работы, если у них есть сомнения на его счет. При этом 19 процентов руководителей делают это всегда.

Также 20 процентов респондентов заявили, что никогда не звонили бывшим работодателям кандидатов.

Помимо этого, работодатели сообщили, что 50 процентов соискателей скрывают свое прежнее место работы, 14 процентов — свой возраст, 11 процентов — уровень знания иностранных языков, 5 процентов — общий стаж работы.

В исследовании поучаствовали свыше 1 тысячи руководителей компаний из России.

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