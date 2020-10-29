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Два жилых корпуса по реновации введут в Головинском районе в начале 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Два жилых корпуса по реновации введут в Головинском районе в начале 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Флотская улица, 68 Карта всех событий

Два жилых корпуса, рассчитанные на 161 квартиру, введут по программе реновации в Головинском районе в начале 2021 года. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Сотрудники ведомства проверят ход строительства корпусов. На данный момент на объектах ведутся отделочные работы, строители прокладывают внутренние инженерные коммуникации, занимаются благоустройством.

Каждый из корпусов возводятся по индивидуальному проекту, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что здания находятся по адресу улица Флотская, дом 68, корпус 1 и 2.

Ранее сообщалось, что новостройку на 140 квартир возведут в Дмитровском районе по программе реновации жилья в столице. Здание начнут возводить на Клязьминской улице. Проект дома получил согласование. Квартиры в новостройке должны соответствовать статусу комфорткласса.

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