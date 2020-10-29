Мужчина избил малолетнего пасынка на юго-востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбуждено по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего мальчика на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на сайте ГУ СК России по Москве.

Стало известно, что 24 октября 2020 года в одну из столичных больниц поступил малолетний ребенок с множественными травмами на теле. Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье 117 УК РФ ( «Истязание») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Сотрудниками следственных органов установлено, что мальчик проживал в многодетной семье. Телесные повреждения ему нанес отчим, с которым жил ребенок.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Ногинске. По предварительным данным, родители четырехлетнего мальчика взяли его с собой на работу, которая расположена на территории промзоны. Они оставили ребенка без присмотра. В результате он упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте.

Читайте также: СК в Москве завершил расследование дела о финансировании террористов в России