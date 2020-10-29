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Проекты планировок территории по реновации утвердили в Хорошево-Мневниках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проекты планировок территории по реновации утвердили в Хорошево-Мневниках

Юлия Ямпольская

Город

Проекты планировок территории для нескольких микрорайонов в Хорошево-Мневниках утверждены на северо-западе столицы. Отмечается, что застройку обеспечат социальными объектами. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он рассказал, что три проекта планировки разработают для девяти микрорайонов Хорошево-Мневников.

— Жилая застройка кварталов реновации будет обеспечена 17 социальными объектами, среди них школы, детские сады и объекты спорта и здравоохранения, — цитирует Левкина агентство городских новостей «Москва».

Известно, что в микрорайонах 83, а также 84–85 и 86 построят две школы на 400 и 450 мест, два детских сада на 150 мест каждый, дошкольное образовательное учреждение на 300 мест с бассейном, а также дополнительный корпус школы на 250 человек. Планируется, что там появятся детско-взрослая поликлиника, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На территории микрорайонов 74, 77, 80 и 81 построят школу с физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном на 200 человек. Также там появится детский сад на 150 детей, центр социального обслуживания, детско-взрослая поликлиники на 320 посещений в смену и школа искусств.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса на 161 квартиру введут по программе реновации в Головинском районе в начале 2021 года. Сотрудники ведомства проверят ход строительства корпусов. На данный момент на объектах ведутся отделочные работы, строители прокладывают внутренние инженерные коммуникации, занимаются благоустройством.

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