Жилой дом по программе реновации построили в столичном районе Ивановское

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Зелёный проспект, 93А Карта всех событий

Строительство жилого дома на 231 квартиру по программе реновации завершили в районе Ивановское. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы в четверг, 29 октября.

Отмечается, что здание располагается по адресу Зеленый проспект, дом 93а.

— Получено разрешение на ввод новостройки в эксплуатацию, — говорится в сообщении.

Жилой дом состоит из двух секций. На фасадах здания строители установили короба под кондиционеры. Общая площадь квартир в новостройке — 13 128 квадратных метров.

Улучшенная отделка выполнена в квартирах и местах общего пользования. На первых этажах разместили вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения.

Для маломобильного населения создана безбарьерная среда. Дом оборудован системами охраны входов, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией.

Глава ведомства Рафик Загрутдинов уточнил, что всего в ВАО жители получат квартиры 1061 дома, передает агентство городских новостей «Москва».

— Утверждено 79 стартовых площадок мощностью 1,6 миллиона квадратных метров. В районе Ивановское новые квартиры получат жители 21 дома площадью 70 тысяч квадратных метров. Утверждено три стартовых площадки мощностью 46,7 тысячи квадратных метров, — заключил он.

Ранее сообщалось, что проекты планировок территории по реновации утвердили в Хорошево-Мневниках. Известно, что в микрорайонах 83, а также 84–85 и 86 построят две школы на 400 и 450 мест, два детских сада на 150 мест каждый, дошкольное образовательное учреждение на 300 мест с бассейном, а также дополнительный корпус школы на 250 человек.

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