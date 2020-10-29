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Российский турист скончался в Турции от коронавируса
Фото: pexels.com/pixabay.com

Российский турист скончался в Турции от коронавируса

Виктория Родимкина

Происшествия

Находящийся на отдыхе в Турции россиянин скончался от коронавируса. Об этом сообщил представитель генерального консульства РФ в Анталье в четверг, 29 октября.

Уточняется, что турист скончался в Анталье.

— Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции, — передает сообщение ТАСС.

Представитель генконсульства отметил, что принимаются меры для доставки тела умершего на родину. Также ведутся переговоры с местными властями и страховыми компаниями.

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