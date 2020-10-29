Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выпавший из окна больницы в Волгограде пациент с коронавирусом скончался
Фото: pixabay.com

Выпавший из окна больницы в Волгограде пациент с коронавирусом скончался

Виктория Родимкина

Происшествия

Пациент с коронавирусом, который накануне выпал из окна третьего этажа инфекционной больницы в Волгограде, скончался. Об этом сообщили в комитете здравоохранения региона в четверг, 29 октября.

Ранее сообщалось, что 28 октября мужчина с подтвержденным COVID-19 выпал из окна третьего этажа больницы № 1 в Кировском районе Волгограда. С множественными переломами его доставили в реанимацию.

— Утром пациент скончался, у него была тяжелая черепно-мозговая травма, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Комитет здравоохранения проведет проверку после случившегося.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мужчина избил малолетнего пасынка на юго-востоке Москвы

больницаВолгоградкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте