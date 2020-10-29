Выпавший из окна больницы в Волгограде пациент с коронавирусом скончался

Фото: pixabay.com

Пациент с коронавирусом, который накануне выпал из окна третьего этажа инфекционной больницы в Волгограде, скончался. Об этом сообщили в комитете здравоохранения региона в четверг, 29 октября.

Ранее сообщалось, что 28 октября мужчина с подтвержденным COVID-19 выпал из окна третьего этажа больницы № 1 в Кировском районе Волгограда. С множественными переломами его доставили в реанимацию.

— Утром пациент скончался, у него была тяжелая черепно-мозговая травма, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Комитет здравоохранения проведет проверку после случившегося.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мужчина избил малолетнего пасынка на юго-востоке Москвы