Пациент с COVID-19 выпал из окна больницы в Волгограде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Пациент больницы № 1 в Волгограде, которую ранее перепрофилировали под госпиталь для пациентов с COVID-19, выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщил в среду, 28 октября, представитель регионального комитета здравоохранения.

— 28 октября утром пациент с коронавирусом выпал из окна третьего этажа больницы № 1 в Кировском районе Волгограда. Первую помощь ему оказал дежурный хирург, — сказал он, передает ТАСС.

В настоящее время мужчина, выпавший из окна, находится в реанимации. У него врачи диагностировали перелом таза, бедра и обоих лучезапястных суставов.

После происшествия организована проверка.

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