Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом Михалкова

Фото: instagram.com/egorkreed

Юморист и ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом режиссера Никиты Михалкова.

В обзоре новостей он заявил, что, по данным Роспотребнадзора, третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года.

— Вторую еще не объявляли официально. Чего это вы перескакиваете! Получается, нас ждет третья часть, которую смотрит весь мир. Третья волна коронавируса — это как третья часть «Утомленные солнцем». Она гораздо слабее, чем первая, но наши в конце побеждают! — заявил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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