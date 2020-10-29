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Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом Михалкова
Фото: instagram.com/egorkreed

Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом Михалкова

Виктория Федотова

Звезды

Юморист и ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант сравнил третью волну коронавируса с фильмом режиссера Никиты Михалкова.

В обзоре новостей он заявил, что, по данным Роспотребнадзора, третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года.

— Вторую еще не объявляли официально. Чего это вы перескакиваете! Получается, нас ждет третья часть, которую смотрит весь мир. Третья волна коронавируса — это как третья часть «Утомленные солнцем». Она гораздо слабее, чем первая, но наши в конце побеждают! — заявил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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Никита Михалковюмор«Вечерний Ургант»
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