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Москвичам рассказали, что делать при наличии антител на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, что делать при наличии антител на COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Жителям столицы рассказали, что делать, если тест показал наличие антител на коронавирус. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в таком случае рекомендуется соблюдать домашний режим в ближайшие 14 дней.

— Есть риск, что вирус в организме еще присутствует. Поэтому рекомендуется соблюдать домашний режим в ближайшие 14 дней, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19.

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