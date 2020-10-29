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Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

На территории Москвы не планируют вводить пропускной режим. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

— Сейчас делать этого не планируется, — так ответили в публикации на вопрос будет ли введен в столице пропускной режим.

Ранее в столице продлили антиковидные ограничения.

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