Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за COVID-19
На территории Москвы не планируют вводить пропускной режим. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
— Сейчас делать этого не планируется, — так ответили в публикации на вопрос будет ли введен в столице пропускной режим.
Ранее в столице продлили антиковидные ограничения.
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