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Инфекционист Минздрава сообщил, когда завершится рост заболеваемости COVID-19
Фото: Оперштаб

Инфекционист Минздрава сообщил, когда завершится рост заболеваемости COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Второй подъем COVID-19 может закончиться через три недели. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

— Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. Наверное, три недели продлится, — сказал он.

Также, комментируя возможность третьей волны коронавируса в стране, инфекционист подчеркнул, что мир впервые вошел в эпидемический сезон ОРВИ вместе с COVID-19. И какова будет ситуация, пока непонятно никому, передает РИА Новости.

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