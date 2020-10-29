Диетолог объяснила, чем может быть полезно сало зимой и при COVID-19

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Украинский диетолог Людмила Гончарова заявила, что свежее сало станет хорошим помощником в укреплении иммунитета на фоне пандемии коронавируса.

По ее мнению, ближе к зиме организму настоятельно требуются животные жиры, которые входят в группу витаминов A и E. Именно они помогают человеку бороться с вирусами, а также укрепляют иммунитет.

Кроме того, диетолог дала один полезный рецепт, который может помочь организму зимой. По рекомендации Гончаровой, нужно взять листовой салат, зелень, нарезать сало тоненькими кусочками, добавить его в тарелку, сбрызнуть все это оливковым маслом и посолить гималайской солью.

Диетолог добавила, что сало не сможет вылечить от коронавируса, однако употреблять его в качестве профилактики можно.

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