Диетолог рассказала, как победить пищевую зависимость

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Российские ученые заявили, что жители нашей страны зимой подвержены пищевой зависимости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что представляет собой это отклонение и как от него избавиться.

Эксперт считает, что зависимость от еды зимой имеет объективные предпосылки.

— Зимой люди едят гораздо больше. Это относится не только к москвичам — так устроен человек. Это эволюционный механизм: организм запасает жирок в связи с неблагоприятными погодными условиями: наступают холода, световой день становится коротким. Животные, которые не впадают в спячку, также едят гораздо больше, — пояснила Соломатина.

Диетолог сказала, что энергозатраты у человека зимой выше, хотя, разумеется, далеко не все люди работают на свежем воздухе и заняты физическим трудом. По ее словам, срабатывают инстинкты.

— Солнца мало, меньше вырабатывается витамин Д, который играет роль антидепрессанта и иммуномодулятора, портятся настроение и общее самочувствие, наступает хандра. Помимо прочего, витамин Д необходим для защиты от вирусной и бактериальной среды, сезонных болезней, — описала общие изменения врач.

Соломатина объяснила, что именно в такие периоды люди пытаются поднять себе настроение за счет «чего-нибудь вкусненького»:

— Они начинают слишком часто и много есть.

Эксперт напомнила, что эндорфин — гормон счастья — вырабатывается за счет удовлетворения результатом работы, радости общения, любви, открытия чего-то интересного, новых достижений, созерцания красивого.

По словам врача, при поедании сладкого, вкусного, жирного эндорфин вырабатывается тоже, однако в этом случае имеется побочный эффект:

— Вначале в крови повышается сахар. Уровень глюкозы возрастает, а затем падает. Настроение ухудшается, человек ест снова. Зачастую подверженные пищевой зависимости едят не просто избыточное количество пищи, они выбирают наиболее вредные продукты: чипсы, сладкие газированные напитки, фастфуд.

Елена Соломатина в качестве мер противодействия пищевой зависимости посоветовала ввести в рацион продукты, богатые витамином Д. Например, печень трески — достаточно в сутки одной ложки. Полезны также, по словам эксперта, желток яйца, молочные продукты, жирная рыба, например малосольная селедка.

Врач отметила, что морепродукты особенно полезны в этот период для женщин, так как дают необходимый йод для щитовидной железы, а последняя в свою очередь обеспечивает энергией организм.

— Если не хватает энергии, человеку хочется сладкого. Морепродукты дают энергию вместе с порцией йода и полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Все это поднимает настроение и прибавляет бодрости, — сказала специалист по здоровому питанию.

Соломатина подчеркнула, что важны и витамины группы Б, которые содержатся в цельнозерновых крупах и мясе, от которого зимой отказываться нельзя.

— Очень хорошая штука — кусочек сала. В сале есть арахидоновая кислота и селен. Я рекомендую также кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики — бактерии, которые вытесняют патогенную флору. А именно флора диктует человеку, что ему есть, — поделилась советом диетолог.

Соломатина напомнила, что, помимо пищи, дающей энергию, организму нужна клетчатка: овощи, фрукты, ягоды, зерновые крупы. Она также посоветовала зимой не понижать объем питьевого режима — вода улучшает обмен веществ.

«Полезным лакомством» диетолог назвала шоколад, но рекомендовала есть его в разумном количестве.

Елена Соломатина напомнила, что для хорошего самочувствия очень важен сон, особенно зимой. Сон снижает потребность в пище, способствует снижению веса, укрепляет психику и снижает стресс. Врач-диетолог посоветовала также совершать прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Парадоксально, но это тоже помогает побороть пищевую зависимость и сжигать жир. Систематическая физзарядка, по словам Соломатиной, улучшает метаболизм и повышает уровень эндорфинов, и человек меньше ест.

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