Зимнюю пищевую зависимость обнаружили у молодых россиян

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Зимой россияне подвержены пищевой зависимости, утверждается в исследовании ВятГУ, УрФУ, ТюмГМУ и Института физиологии Коми научного центра уральского отделения РАН. Итоги научной работы приводятся на страницах авторитетного журнала European Eating Disorders Review.

Как выяснили эксперты, чаще всего нарушение пищевых привычек, которое часто сопряжено с депрессивным настроением, можно наблюдать у молодых людей 17–18 лет. Достоверные причины резкой и неблагоприятной смены рациона науке пока неизвестны, но ученые связывают это с тем, что в этом возрасте подростки начинают самостоятельную жизнь.

Помимо пищевой зависимости, на здоровье плохо сказывается нарушение режима «сон — бодрствование». Еще одна черта, присущая взрослеющему населению РФ, уточняют специалисты.

В оздоровительных целях молодым людям были даны несколько советов: привыкать питаться не только вкусно, но и полезно; не ложиться спать слишком поздно; принимать получасовые солнечные ванные утром; не пускать на самотек плохое самочувствие, особенно зимой.

— При появлении первых признаков депрессии нужно использовать общедоступные средства ее профилактики: общение с родными и друзьями, физические упражнения, прогулки с животными и т. д, — цитирует РИА Новости рекомендации ученых.

В дальнейшем исследователи планируют расширить свою деятельность в этой области и продолжить работу над изучением вопроса.

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