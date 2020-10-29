Более 10 тысяч заявок по доставке дров москвичам выполнили за месяц
Более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачи жителей столицы, находящихся на домашнем режиме, выполнили городские службы за месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 29 октября.
Он уточнил, что на данный момент службы продолжают работу.
— Ежедневно городские службы выполняют примерно 350–400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы, — сообщил заместитель мэра.
Он напомнил, что проводится работа по обеспечению горожан, которые соблюдают самоизоляцию на даче. Оставить заявку и получить дрова по льготным ценам москвичи могут по телефону +7 (495) 870-45-09.
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