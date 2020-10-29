Более 10 тысяч заявок по доставке дров москвичам выполнили за месяц

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Более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачи жителей столицы, находящихся на домашнем режиме, выполнили городские службы за месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 29 октября.

Он уточнил, что на данный момент службы продолжают работу.

— Ежедневно городские службы выполняют примерно 350–400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы, — сообщил заместитель мэра.

Он напомнил, что проводится работа по обеспечению горожан, которые соблюдают самоизоляцию на даче. Оставить заявку и получить дрова по льготным ценам москвичи могут по телефону +7 (495) 870-45-09.

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