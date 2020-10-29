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Ученые объяснили причину возникновения людей-сов
Кадр из фильма «Синий бархат»

Ученые объяснили причину возникновения людей-сов

Захар Чайченко

Здоровье

Ученые из Калифорнийского университета уверены в том, что любовь к позднему отходу ко сну, из-за которой многих людей называют совами, есть не что иное, как генетическая мутация человека.

По словам ученых, задержка сна представляет собой хроническое расстройство циркадного ритма (колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи). Человек способен уснуть только после полуночи, а попытки наладить или как-то изменить режим приводят к гиперсонимии.

По мнению американских медиков, основная причина данного нарушения вызвана генетической аномалией — наличием мутации в одном из белков, регулирующих циркадные ритмы, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Также эксперты выяснили, что выработка гормонов у сов смещена наряду с изменением температуры тела. Принудительная смена режима сна может спровоцировать стресс, заключили эксперты.

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