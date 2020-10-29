Жилой дом по программе реновации в Бабушкинском районе достроят в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Осташковская улица, 9с2 Карта всех событий

Жилой дом на 540 квартир для переселения по программе реновации в Бабушкинском районе введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что здание находится по адресу улица Осташковская, дом 9, строение 2.

— В настоящее время идет разработка котлована, ограждение стен под фундамент и армирование вертикальных конструкций подземного паркинга. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — отметил руководитель ведомства.

Жилой дом будет состоять из двух корпусов. Подземную парковку разместят под территорией внутреннего двора. Планируют, что фасады зданий облицуют крупноформатным керамогранитом, на них будут установлены корзины под кондиционеры.

Уточняется, что общая площадь квартир составит 3836,6 квадратного метра. Шесть квартир в доме предусмотрены для маломобильного населения. На первых этажах разместят аптеки, магазины, кафе, сервисные службы.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники. Также около новостройки появятся спортивная и детская площадки, передает агентство городских новостей «Москва».

— В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство двух детских садов, двух школ, организации дополнительного образования, физкультурно-оздоровительного комплекса, образовательного центра с бассейном, досугового центра, двух центров предоставления госуслуг, — заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что строительство жилого дома на 231 квартиру по программе реновации завершили в районе Ивановское. Жилой дом состоит из двух секций. На фасадах здания строители установили короба под кондиционеры. Общая площадь квартир в новостройке — 13 128 квадратных метров.

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