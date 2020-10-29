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Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 114к2 Карта всех событий

Спасатели смогли устранить возгорание на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 29 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел в 10:58 по адресу Ярославское шоссе, дом 114, корпус 2. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Стало известно, что в 11:12 спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли ребенка из огня в районе Гольяново. Огонь появился в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Байкальской.

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Москваспасателипожар
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