«Крайне безграмотный подход»: Пашаев раскритиковал новых защитников Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эльман Пашаев, под защитой которого Михаил Ефремов получил восемь лет колонии, не оценил работу новых адвокатов актера, представляющих его в суде.

— Крайне безграмотный подход. Не было надежды. В суде говорили только, как я плохо защищал... Как студент ПТУ, даже не с дипломом ПТУ. Законом запрещено обсуждать работу другого адвоката, — высказался Пашаев в адрес работы новых защитников Ефремова.

По мнению звездного адвоката, апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, — это показатель непрофессионализма. Ранее сторона защиты представила нового эксперта, который заявил, что Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент столкновения, и просила Мосгорсуд сделать новую экспертизу, однако получила отказ.

Кроме того, Эльман Пашаев возмутился тем, что Ефремов перевел по одному миллиону потерпевшим, в то время как суд взыскал лишь 800 тысяч рублей.

В заключение Пашаев рассказал о том, что, по его словам, он с самого начала не хотел брать на себя дело Ефремова, однако родственники актера были настойчивы. С его слов, они умоляли и просили адвоката до утра, чтобы он взялся за дело артиста, передает РИА Новости.

Напомним, что актер, получив восемь лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики. Ефремов жаловался на прессинг, оказываемый со стороны Пашаева, и даже рассказал, что тот легонько стукал его ногой под столом, «помогая» отвечать на вопросы в суде.

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