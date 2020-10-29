МИД: Россия не намерена подписывать договор о запрещении ядерного оружия

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Россия не будет подписывать или ратифицировать договор о запрещении ядерного оружия. Такое заявление в четверг, 29 октября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать данный документ. Он не будет иметь обязывающего характера для Российской Федерации. Мы не считаем, что он устанавливает какие-либо стандарты или нормы или способствует развитию обычного международного права, — отметила она.

По словам Захаровой, документ носит неоднозначный характер, так как его создавали без участия ядерных держав. Она подчеркнула, что соглашения по данному вопросу можно достигнуть, только задействовав все заинтересованные стороны.

Москва называет рамки переговоров неприемлемыми, а разработку указанного договора ошибкой. МИД также выразил мнение, что документ не несет практического вклада в сокращение ядерных вооружений, а, наоборот, приводит к появлению новых разногласий и отчуждению между странами.

Тем не менее Россия готова продолжать работать на освобождение мира от угрозы, возникшей из-за ядерного оружия, передает РИА Новости.

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