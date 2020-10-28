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«Россия нам завидует»: Трамп похвастался американским ядерным оружием
Фото: facebook.com/WhiteHouse

«Россия нам завидует»: Трамп похвастался американским ядерным оружием

Ростислав Зубков

Внешняя политика

У Америки есть такое ядерное оружие, которому завидуют Россия и Китай, заявил президент США на выступлении в Вест-Салиме (штат Висконсин) во вторник, 27 октября.

В ходе встречи с избирателями глава Белого дома в очередной раз рассказал, что Вашингтон обладает особенным вооружением.

— Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме,— подчеркнул политик. Его выступление транслировал FoxNews.

Трамп выразил надежду, что это оружие не придется использовать.

Ранее американская пресса также назвала главное оружие НАТО против России. Кроме того, СМИ сообщили о новой американской пушке, способной обстреливать Запад РФ.

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