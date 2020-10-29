Пластик загорелся в подмосковной Рузе

Фото: twitter.com/emercom_press

В подмосковном городе Руза загорелся пластик на площади в несколько сотен квадратных метров. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время пожар удалось локализовать.

— Площадь пожара не превысила 900 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, — проинформировали в ведомстве.

Видео: t.me / МЧС России

В Telegram-канале МЧС России появилась информация о площади пожара в 2,5 тысячи «квадратов». Пожару присвоили второй класс опасности. К месту инцидента выехала лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха.

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