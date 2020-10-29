Захарова назвала «чушью» сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США

Фото: mid.ru / МИД РФ

Сообщения о так называемом вмешательстве России в выборы США являются «чушью». Об этом в четверг, 29 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления стали напоминать черный юмор. При этом невозможно установить авторов таких высказываний.

— Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин предсказал появление слухов о вмешательстве России в выборы в США. По его мнению, доказывать данный факт обязательно будут.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

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