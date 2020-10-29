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Путин предсказал появление слухов о вмешательстве России в выборы в США
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин предсказал появление слухов о вмешательстве России в выборы в США

Юлия Захарова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о последствиях выборов в США. По его мнению, доказывать вмешательство РФ в процесс обязательно будут.

— Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, что бы я ни сказал сейчас, некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Соединенных Штатах, — приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от Российской Федерации через Владимира Путина. Байден полностью отверг обвинения Трампа.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

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