Пожар в подмосковной промзоне ликвидирован

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в промышленной зоне в окрестностях подмосковного города Руза.

Как уточнили в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, в поселке Дорохово под Рузой в промзоне на открытой площадке вспыхнули мешки с полимерами. Площадь распространения огня составляла 2,5 тысяч квадратных метров.

К настоящему времени огонь потушен, причина пожара выясняется. Информация о жертвах или пострадавших не поступала, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее стало известно, что в Рузе загорелся пластик на площади в несколько сотен квадратных метров. Пожару присвоили второй класс опасности. К месту инцидента выехала лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха.

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