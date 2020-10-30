Опрос показал, что предпочитают читать школьники после уроков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самыми популярными книгами у российских школьников во внеурочное время являются произведения жанра нон-фикшн (построение сюжета на основе реальных событий с незначительной долей художественного вымысла). Об этом свидетельствуют результаты опроса Института прогрессивного образования.

Как выяснили эксперты, произведения жанра нон-фикшн читают во внеурочное время 86,6 процента опрошенных школьников. Наибольший интерес вызывают книги по психологии (78,9 процента), саморазвитию и вопросам личностного роста (68 процентов).

Популярностью также пользуются бизнес-литература (39,4 процента), тема сексуального просвещения (38,2 процента), вопросы питания и здорового образа жизни (37 процентов), книги по финансовой грамотности (29,8 процента), труды по социологии (29,5 процента), экономике (22,4 процента), юриспруденции и праву (22,7 процента).

Кроме того, российские школьники интересуются мемуарами и историями успеха известных личностей (29,8 процента), историей человечества (19,9 процента), феминизмом и маскулизмом (18 процентов).

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс рассказала, что юноши чаще выбирают бизнес-литературу и научно-популярные темы, а девушки предпочитают психологию, феминизм и развитие творческого потенциала.

При этом ученики средних и старших классов в среднем уделяют чтению произведений жанра нон-фикшн от одного до двух с половиной часов в неделю, сообщает RT.

Ранее опрос показал, какие книги российские школьники хотят читать на уроках литературы.

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