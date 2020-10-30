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Стало известно, сколько российских мужчин готовы уйти в декрет вместо женщин
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стало известно, сколько российских мужчин готовы уйти в декрет вместо женщин

Вероника Кузьминова

Общество

Около 87 процентов опрошенных мужчин не готовы уйти в декрет по уходу за ребенком вместо женщин. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ.

Специалисты опросили 1,6 тысячи человек в 53 регионах России. Среди них только 12 процентов мужчин готовы чередовать уход за ребенком вместе с женой. Полностью уйти в декрет желает только один процент участников опроса. При этом попробовать декретный отпуск чаще всего готовы представители рабочих профессий.

— Большинство мужчин считают, что домашние дела нужно делить поровну между супругами, а оба родителя должны вместе заниматься детьми. В то же время российские мужчины не готовы выходить в отпуск по уходу за ребенком, — цитирует текст исследования РИА Новости.

Мнение о строгости воспитания у российских мужчин разделилось. Из них 49 процентов считают, что нужны разные подходы. А 44 процента отвергли агрессию как способ общения с детьми.

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