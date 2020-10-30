Новая обучающая программа для добровольцев стартовала в центре «Мосволонтер»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ресурсном центре «Мосволонтер» стартовала новая обучающая программа для волонтеров, тимлидеров и руководителей волонтерских центров. В период с 26 октября по 5 декабря там пройдут онлайн-вебинары. В дистанционном курсе будут участвовать порядка 1500 человек. Подать заявку можно до 29 ноября.

Отмечается, что программа разделена на две части. С 26 октября по 7 ноября участники познакомятся с серией онлайн-вебинаров для тимлидеров. Они научатся создавать и развивать волонтерские объединения. Для них организаторы приготовили четыре семинара в дистанционном формате длительностью по 3,5 часа.

По результатам курса управленцы в области волонтерства смогут составить чек-лист создания успешной команды, познакомятся с правилами привлечения и набора людей, а также изучат схему эффективного обучения волонтеров.

Вторая часть программы предназначена для участников, которые хотят организовывать и проводить городские мероприятия. В период с 9 ноября по 5 декабря добровольцы смогут улучшить свои знания по теме волонтерства и отработать навыки успешной коммуникации.

После прохождения программы волонтеров и тимлидеров наградят сертификатами от «Мосволонтера». Самые активные участники получат памятные призы.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, за шесть с половиной лет ресурсный центр обучил более 30 тысяч человек.

— Как правило, обучающие занятия проводятся в очной форме. Но, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы решили проводить встречи в режиме онлайн. Это тоже интересный для нас опыт. Уверена, что участники вебинаров позитивно оценят такой формат, — цитирует Драгунова официальный сайт мэра Москвы.

Одной из главных задач центра «Мосволонтер» является приобщение неравнодушных жителей столицы к добровольческой деятельности. Многочисленные занятия, тренинги, а также мастер-классы могут в этом помочь участникам программы. Все обучающие программы «Мосволонтера» разделены на три направления — для новичков, опытных добровольцев и организаторов волонтерской деятельности.

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