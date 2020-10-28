Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В конкурсе «Доброволец Москвы — 2020» примут участие почти 7.5 тысяч человек
Участник конкурса «Доброволец Москвы — 2020» Антон Умников покупает в магазине овощи, крупы и другие необходимые товары. Волонтер отнесет продукты пожилым людям, которые остаются дома из-за пандемии/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В конкурсе «Доброволец Москвы — 2020» примут участие почти 7.5 тысяч человек

Ирина Ковган

Общество

Завершился прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020». В нем поучаствуют свыше 7,4 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Конкурс проходит по трем направлениям: «Проект», «Команда» и «Деятельность».

— Главная цель конкурса — поддержка добровольческой деятельности в Москве. Мы хотим вовлечь в развитие культуры добрых дел в столице как можно больше активных горожан. И количество участников конкурса растет. В 2019 году к «Добровольцу Москвы» присоединились более 3,6 тысячи человек, а в 2020-м — в два раза больше. Это говорит о том, что все больше людей хотят помогать окружающим и развивать культуру добрых дел в Москве, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Больше всего заявок на конкурс прислали студенты. Так, в номинации «Добрая команда. Вуз» поучаствуют 2025 человек. Кроме того, 470 заявок подали в категории «Я волонтер». В этой номинации за главный приз поборется и студент Антон Умников.

— Я давно занимаюсь добровольческой деятельностью. Раньше ездил в детские дома с подарками. А весной, когда запустили акцию «Мы вместе», решил поучаствовать в ней, — поделился Антон. — Мне кажется, очень важно помогать окружающим. Это делает мир добрее. И я рад, что в Москве так много людей, которые хотят заниматься волонтерством.

В этом году конкурс проходит в обновленном формате. Теперь в нем могут участвовать представители некоммерческих организаций. Они будут бороться за главный приз в профильной номинации «Спасибо».

Кроме того, в этом году впервые к участию будут допущены не только индивидуальные представители, но и команды от коммерческих организаций. Они представят программы развития корпоративной социальной ответственности.

— Конкурс помогает выявить и распространить лучшие добровольческие практики, познакомиться с интересными подходами в организации этой деятельности. Все это помогает в популяризации идей волонтерства среди жителей Москвы, — отметил Дмитрий Покровский.

Конкурсанты представят проекты на самые разные темы: от социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и бездомных животным до патриотического волонтерства и использования виртуальной реальности в обучении школьников.

В рамках конкурса для участников организуют образовательные мастер-классы, мотивационные и творческие вебинары. Большую часть мероприятий проведут в онлайн-режиме.

— Победители получат ресурсную поддержку своих проектов, смогут выступать в роли соорганизаторов значимых волонтерских событий города. Лучшим подарят путевки на различные всероссийские форумные площадки. Разумеется, призеры получат грамоты, сувениры, подарки от организаторов и партнеров нашего конкурса, — рассказал Дмитрий Покровский.

Итоги состязания подведут в декабре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Новый формат конкурса позволит нам не только узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел в столице, но изучить лучший опыт, отметить успешные проекты, создать условия для их реализации в масштабах всей Москвы. Мы познакомимся с талантливыми и отзывчивыми волонтерами, которые уже сегодня готовы и могут улучшить жизнь в столице для каждого из нас.

Читайте также: Два проекта «Цифрового делового пространства» стали финалистами национальной премии

КультураКонкурсжители столицы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте