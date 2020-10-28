В конкурсе «Доброволец Москвы — 2020» примут участие почти 7.5 тысяч человек

Участник конкурса «Доброволец Москвы — 2020» Антон Умников покупает в магазине овощи, крупы и другие необходимые товары. Волонтер отнесет продукты пожилым людям, которые остаются дома из-за пандемии/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Завершился прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020». В нем поучаствуют свыше 7,4 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Конкурс проходит по трем направлениям: «Проект», «Команда» и «Деятельность».

— Главная цель конкурса — поддержка добровольческой деятельности в Москве. Мы хотим вовлечь в развитие культуры добрых дел в столице как можно больше активных горожан. И количество участников конкурса растет. В 2019 году к «Добровольцу Москвы» присоединились более 3,6 тысячи человек, а в 2020-м — в два раза больше. Это говорит о том, что все больше людей хотят помогать окружающим и развивать культуру добрых дел в Москве, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Больше всего заявок на конкурс прислали студенты. Так, в номинации «Добрая команда. Вуз» поучаствуют 2025 человек. Кроме того, 470 заявок подали в категории «Я волонтер». В этой номинации за главный приз поборется и студент Антон Умников.

— Я давно занимаюсь добровольческой деятельностью. Раньше ездил в детские дома с подарками. А весной, когда запустили акцию «Мы вместе», решил поучаствовать в ней, — поделился Антон. — Мне кажется, очень важно помогать окружающим. Это делает мир добрее. И я рад, что в Москве так много людей, которые хотят заниматься волонтерством.

В этом году конкурс проходит в обновленном формате. Теперь в нем могут участвовать представители некоммерческих организаций. Они будут бороться за главный приз в профильной номинации «Спасибо».

Кроме того, в этом году впервые к участию будут допущены не только индивидуальные представители, но и команды от коммерческих организаций. Они представят программы развития корпоративной социальной ответственности.

— Конкурс помогает выявить и распространить лучшие добровольческие практики, познакомиться с интересными подходами в организации этой деятельности. Все это помогает в популяризации идей волонтерства среди жителей Москвы, — отметил Дмитрий Покровский.

Конкурсанты представят проекты на самые разные темы: от социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и бездомных животным до патриотического волонтерства и использования виртуальной реальности в обучении школьников.

В рамках конкурса для участников организуют образовательные мастер-классы, мотивационные и творческие вебинары. Большую часть мероприятий проведут в онлайн-режиме.

— Победители получат ресурсную поддержку своих проектов, смогут выступать в роли соорганизаторов значимых волонтерских событий города. Лучшим подарят путевки на различные всероссийские форумные площадки. Разумеется, призеры получат грамоты, сувениры, подарки от организаторов и партнеров нашего конкурса, — рассказал Дмитрий Покровский.

Итоги состязания подведут в декабре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Новый формат конкурса позволит нам не только узнать больше идей жителей города по развитию культуры добрых дел в столице, но изучить лучший опыт, отметить успешные проекты, создать условия для их реализации в масштабах всей Москвы. Мы познакомимся с талантливыми и отзывчивыми волонтерами, которые уже сегодня готовы и могут улучшить жизнь в столице для каждого из нас.

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